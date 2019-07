Ari Aster, 40 anos de ‘Alien’ e uma sexta-feira 13 em Setembro no festival MOTELX

A estreia de “Midsommar”, a presença do realizador norte-americano Ari Aster e a celebração dos 40 anos de “Alien - O Oitavo Passageiro” acontecem em setembro, no MOTELX -- Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa.

“São muitas as propostas para deixar a triscaidecafobia [medo do número 13] em casa”, revelou hoje a organização, a propósito da 13.ª edição do MOTELX, que acontecerá no cinema São Jorge, de 10 a 15 de setembro.

Da programação hoje apresentada em Lisboa, a direção do MOTELX revelou a presença do realizador norte-americano Ari Aster, que apresentará “Midsommar” em estreia, descrito pela revista Variety como um filme de ‘horror folk’, inspirado numa festividade da cultura popular da Suécia.

Ari Aster fará ainda uma sessão especial no MOTELX da sua primeira longa-metragem, “Hereditário”.

Aproveitando o facto de ser a 13.ª edição e de coincidir, pela primeira vez, com uma sexta-feira 13, o festival fará uma sessão especial de “Sexta-feira 13”, um “filme de culto de 1980”, de Sean S. Cunningham.

Este ano, o MOTELX irá ainda assinalar os quarenta anos da estreia de “Alien - O oitavo passageiro” (1979), de Ridley Scott, com exibição de uma cópia restaurada e em 4K, ao qual acrescenta ainda o documentário “Memory: The Origins of Alien”, de Alexandre Philippe.

Será ainda estreado “The Golden Glove”, do realizador alemão Fatih Akin, exibido no festival de Berlim.

Da produção portuguesa, destaque para a estreia da longa-metragem de terror “Faz-me Companhia”, de Gonçalo Almeida, autor da ‘curta’ “Thursday Night”, premiada em 2017 no festival, e exibida no ano seguinte em Sundance (EUA).

A competição de curtas-metragens este ano contará com dez filmes e o vencedor ficará nomeado para o prémio europeu Méliès d’Or.

Haverá ainda uma sessão de ‘curtas’ portuguesas programada e apresentada pelo realizador João Pedro Rodrigues.

Este ano, o MOTELX voltará a programar para os mais novos - na secção “Lobo Mau” - e contará, nos eventos paralelos, com o lançamento do livro de banda desenhada “Profondo Nero”, da série Dylan Dog, com argumento de Dario Argento, e “As Histórias do Rei Amarelo”, de Robert W. Chambers

A programação completa será revelada no começo de setembro.