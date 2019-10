O Teatro Municipal Baltazar Dias foi palco, esta noite, do concerto de promoção do novo disco do projecto Mano a Mano, ‘Vol.3’. Os irmãos André e Bruno Santos subiram a palco e não deixaram ninguém indiferente, juntamente com os seus convidados, Rita Redshoes, Roberto Moritz, Graciano Caldeira e Gustavo Paixão.