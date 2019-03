Akoustic Junkies encerram ciclo ‘Sunset Cais’

Este sábado, dia 30 de Março, pelas 20h30, decorrerá o concerto dos Akoustic Junkies, no pontão 2 do Cais da Ribeira, no Funchal.

Este concerto encerra o ciclo ‘Sunset Cais’ do mês de Março e será em formato 100% acústico, aderindo deste modo à ‘Hora do Planeta’, sem electricidade. A banda promete-nos um pôr-do-sol bem animado com sons originais e covers alternativos em estilo pop/rock.

O mês de Abril abrirá as portas a novos novos concertos e eventos, à 6.ª feira e sábado, dando assim continuidade aos ‘Sunsets Cais’ do Cais da Ribeira.