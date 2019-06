Actividade orientada por Catarina Claro amanhã na Porta 33

A Porta 33, no Funchal, realiza este sábado, 22 de Junho, entre as 11h e as 12 horas, uma história encenada, actividade orientada por Catarina Claro denominada Casulo. ‘Onde estamos?’ e ‘Que língua estranha é esta?’ serão os temas em destaque, direccionados para as famílias com crianças entre os 3 e os 6 anos de idade.

As questões ‘Onde estamos’ e ‘que língua é esta?’ poderiam ser “o início de mais uma história sobre um planeta distante e seus habitantes desconhecidos. Mas os planetas estão a milhões de quilómetros e uma manhã de sábado não chega para lá ir — mesmo que comas a sopa toda na véspera. Por isso o melhor é deixarmo-nos ficar por aqui e Parar, Escutar, Sentir, Brincar”. É desta forma que a Porta 33 apresenta esta iniciativa que serve de convite a “pousar os olhos e a sintonizar a escuta para deixar voar os sentidos ao sabor de uma narrativa tão aconchegante quanto transformadora”, realizada a partir da exposição ‘Synthetic Statistics ‘de Florian Hecker e inspirada no livro ‘Ké Iz Tuk?’ de Carson Ellis.

O preço para uma criança e um adulto é de sete euros, sendo que cada criança extra paga um valor de 2 euros e cada adulto extra terá um custo de 3 euros.

A presença na actividade está sujeita a inscrição prévia.