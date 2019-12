ACAPORAMA organiza espectáculo ‘Vamos Cantar os Reis’ a 5 de Janeiro no Funchal

A ACAPORAMA – Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira organiza a 5 de Janeiro, no auditório do Jardim Municipal do Funchal, mais um espectáculo denominado ‘Vamos Cantar os Reis’.

O evento que marca o aproximar do fim das Festas de natal e Ano Novo, arranca à 20h30 e junta vários grupos culturais madeirenses para os cânticos típicos da época.

O espectáculo inicia-se com a comadre Valkira, distribuição de bolo-rei e ginja do Curral das Freiras pelos presentes.

Segue-se as actuações de vários grupos musicais provenientes de várias freguesias nomeadamente das Casas do Povo de Serra de Água; São Roque do Faial; Campanário; Monte; Santa Cruz e Porto Moniz.

Pelo palco do Jardim Municipal passarão também o Grupo Etnográfico da Casa do Povo do Estreito de Câmara de Lobos e o Grupo de Cantares, Acordeões, Cordofones e Pastores do Monte da Casa do Povo da Ponta do Sol que trazem a este palco as vivências, usos e costumes das suas localidades, apresentando cantares e tocares alusivos ao tema e à época, com um repertório que faz parte do riquíssimo património cultural imaterial da nossa região.

O evento será transmitido em directo para o mundo através do canal naminhaterra.tv numa forma de promover e fazer recordar, junto aos nossos emigrantes e público em geral, os costumes e tradições da nossa região, num cartaz turístico ímpar.

Recorde-se que este evento foi criado em 1994, como cultura artística de palco, sendo já uma referência no cartaz de eventos turísticos da Região, que promete trazer ao auditório do Jardim Municipal do Funchal toda a cor, música e alegria da quadra natalícia e ano novo, com as sonoridades e cânticos típicos da época, uma diversificação de trajes, adereços e instrumentos só vistos nestas ocasiões, assim como a apresentação de uma lapinha gigante e uma moldura com um presépio ao vivo.

A apresentação do evento estará a cargo de Ivone Fernandes e Carlos Pereira (Nené) que é o autor, desde 1994, da adaptação desta tradição de porta em porta em espetáculo de palco.