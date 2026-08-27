Cruz Vermelha Portuguesa pede apoio para vítimas das cheias do Nepal

Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) pediu hoje donativos a particulares, empresas e instituições para virem a ser canalizados para a população afetada pelas cheias no Nepal, que já provocaram 362 mortes e milhares de desaparecidos.

"Cada contributo permitirá reforçar o apoio prestado às populações afetadas, transformando a solidariedade em ajuda concreta para milhares de pessoas que enfrentam esta emergência", disse a instituição em comunicado.

Os donativos podem ser efetuados através da campanha "Unidos/as para apoiar as populações afetadas pelas cheias no Nepal", através do `site´ da CVP ou em https://apoiar.cruzvermelha.pt/Nepal-precisa-de-si.

Na quarta-feira, um gigantesco mar de lama devastou a fronteira entre o Nepal e a China, provocando uma destruição significativa em várias comunidades e agravando as necessidades humanitárias de milhares de pessoas.

De acordo com a CVP, os distritos de Rasuwa e Nuwakot são as localidades mais afetadas, onde se registaram danos em habitações, estradas, pontes, infraestruturas hidroelétricas e outros serviços essenciais.

"A violência das cheias deixou comunidades isoladas, interrompeu acessos e comprometeu o acesso a bens e serviços básicos", adiantou a instituição, indicando que em várias zonas, o isolamento geográfico dificulta a avaliação total dos danos e atrasa a chegada de ajuda humanitária.

A Cruz Vermelha do Nepal já está mobilizada no terreno, com equipas de emergência, voluntários e bens de primeira necessidade.

As prioridades humanitárias passam por disponibilizar abrigo de emergência, água potável, bens essenciais, primeiros socorros, apoio de saúde e acesso às comunidades isoladas, segundo a CVP.

Segundo o comunicado, a resposta conta com o apoio da " maior rede humanitária do mundo" a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, que ativou o financiamento de emergência.