EUA negam que Teerão controle estreito de Ormuz

O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) negou hoje que o Irão controle o estreito de Ormuz e afirmou que Teerão já não tem Marinha, que foi afundada pelas forças norte-americanas.

"Um alto oficial da Guarda Revolucionária disse hoje que o Irão detém o controlo absoluto do estreito de Ormuz graças à sua Marinha. Isto é falso", declarou o CENTCOM num comunicado divulgado nas redes sociais.

"O Irão não tem Marinha porque nós a afundámos", acrescentou o comando militar norte-americano, numa referência à ofensiva lançada em conjunto com Israel em fevereiro.

O CENTCOM alega que a circulação de navios na região demonstra que Teerão não controla aquela passagem marítima estratégica.

"O facto de o Irão não controlar a passagem é evidente ao considerar que milhares de navios têm atravessado livremente a região, transportando mais de mil milhões de barris de petróleo só nos últimos meses", afirmou o comando militar norte-americano.

O estreito de Ormuz é uma das principais rotas mundiais para o transporte de petróleo, ligando o Gglfo Pérsico ao golfo de Omã e ao mar Arábico.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou em agosto que iria "declarar" o estreito de Ormuz como território dos Estados Unidos "muito em breve", após o fim da guerra contra o Irão.

As partes continuam, contudo, sem alcançar um acordo que permita encerrar o conflito.