Embaixador dos EUA destaca resiliência norte-americana e elogia Madeira

O embaixador dos Estados Unidos da América em Portugal, John Joseph Arrigo, reuniu-se esta quarta-feira, na Madeira, com o presidente do Governo Regional. Na ocasião, aos jornalistas, afirmou que os EUA “não cedem, não quebram e nunca esquecem”, ao recordar os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001, que provocaram a morte de quase 3.000 pessoas.

Sublinhou que a memória das vítimas, dos bombeiros e dos primeiros socorristas permanece presente diariamente, e não apenas na data do aniversário. “É um momento difícil, mas também sabemos que somos resilientes por causa disso”, afirmou.

Sobre a visita à Madeira, o diplomata destacou o objectivo de reforçar o alinhamento económico e político entre os dois governos, mas também elogiou a ilha e a forma como foi recebido. “Este lugar é fantástico”, disse, defendendo que é necessário dar a conhecer a Madeira a mais norte-americanos.

O embaixador estimou ainda que vivam na Madeira entre 500 e 800 famílias ou cidadãos norte-americanos e destacou o peso do turismo dos EUA em Portugal, considerando que uma parte significativa dos cerca de três mil milhões de dólares anuais gastos por turistas norte-americanos no país está relacionada com a Madeira.

“Se [algum norte-americano] se queixar de viver na Madeira, mais vale ir para outro lugar”, afirmou, considerando a ilha “fenomenal”.