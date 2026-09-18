Granada defensiva encontrada em Setúbal destruída por equipa especializada da PSP

Uma granada defensiva encontrada ontem junto a uma passagem ferroviária, em Setúbal, foi destruída numa explosão controlada pela PSP, que chegou a interromper a circulação de comboios, foi ontem anunciado.

Segundo um comunicado do Comando Distrital de Setúbal da PSP, o engenho explosivo foi localizado por um transeunte cerca das 12:00, na confluência da Rua da Tebaida com a Avenida dos Ciprestes, por baixo de uma passagem da linha ferroviária do Sado.

Uma patrulha da Divisão Policial de Setúbal que se deslocou ao local verificou tratar-se de uma granada defensiva e considerou haver risco de explosão, tendo sido acionado de imediato o Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo (CIEXSS), da Unidade Especial de Polícia.

De acordo com a PSP, dois elementos daquela unidade de polícia especializada procederam à inativação do engenho, através de uma explosão controlada, depois de terem sido estabelecidos os perímetros de segurança.

A PSP refere ainda que a circulação ferroviária foi interrompida durante a inativação do engenho explosivo, que mobilizou um total de 15 polícias e cinco elementos dos Bombeiros Sapadores de Setúbal.