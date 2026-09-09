PS louva bicampeonato europeu de Madalena Costa

O Grupo Parlamentar do PS apresentou na Assembleia Legislativa da Madeira um voto de louvor a Madalena Costa pela conquista do bicampeonato europeu sénior de Patinagem Artística Livre.

A atleta do Sporting Club Santacruzense e da Selecção Nacional revalidou o título no Campeonato da Europa, disputado em Ponte di Legno, Itália, depois de obter 91,05 pontos no programa curto e 165,11 no programa longo.

Madalena Costa terminou com 256,16 pontos, estabelecendo uma nova melhor marca pessoal e deixando a segunda classificada a 55,53 pontos de distância. A pontuação supera ainda em 5,05 pontos aquela com que se sagrou campeã europeia sénior em 2025.

Este é já o quinto título europeu consecutivo conquistado pela patinadora madeirense em diferentes escalões. Madalena Costa detém também o título de campeã mundial sénior de Patinagem Artística Livre.

Para Paulo Cafôfo, presidente do Grupo Parlamentar do PS, o segundo título europeu sénior consecutivo confirma "um percurso desportivo verdadeiramente excepcional", assente no talento, disciplina, consistência e capacidade de trabalho.

O voto socialista estende o reconhecimento à família da atleta, ao Sporting Club Santacruzense e à equipa técnica. Cafôfo sublinha que por detrás das medalhas estão "muitas horas de treino, sacrifícios e um apoio diário que nem sempre é visível".

O líder parlamentar socialista considera ainda que o percurso da jovem patinadora constitui um exemplo para as novas gerações, ao demonstrar que é possível "partir da Madeira, competir com os melhores do mundo e vencer".