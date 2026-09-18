Rússia acusou Ucrânia de lançar 350 drones contra região de Moscovo e Tula
A defesa antiaérea russa detetou 350 drones ucranianos em direção a Moscovo na última noite, véspera das eleições legislativas na Rússia, segundo um novo balanço divulgado hoje de manhã pelo presidente da câmara da cidade, Sergei Sobianin.
A maioria dos aparelhos aéreos não tripulados da Ucrânia foi destruída durante o percurso, com 64 a serem abatidos quando se aproximavam da capital russa, detalhou o autarca.
Inicialmente, Sobianin tinha informado que tinham sido abatidos 35 drones.
Ao final da madrugada de hoje, o governador da região de Tula, Dmitri Miliaiev, indicou que 40 drones foram abatidos sobre o território, localizado a sul de Moscovo.
A Rússia inicia hoje três dias de votação para as eleições legislativas e autárquicas, um sufrágio com resultado já garantido para o partido Rússia Unida, de Vladimir Putin, dada a ausência da oposição.