Rússia acusou Ucrânia de lançar 350 drones contra região de Moscovo e Tula

A defesa antiaérea russa detetou 350 drones ucranianos em direção a Moscovo na última noite, véspera das eleições legislativas na Rússia, segundo um novo balanço divulgado hoje de manhã pelo presidente da câmara da cidade, Sergei Sobianin.

A maioria dos aparelhos aéreos não tripulados da Ucrânia foi destruída durante o percurso, com 64 a serem abatidos quando se aproximavam da capital russa, detalhou o autarca.

Inicialmente, Sobianin tinha informado que tinham sido abatidos 35 drones.

Ao final da madrugada de hoje, o governador da região de Tula, Dmitri Miliaiev, indicou que 40 drones foram abatidos sobre o território, localizado a sul de Moscovo.

A Rússia inicia hoje três dias de votação para as eleições legislativas e autárquicas, um sufrágio com resultado já garantido para o partido Rússia Unida, de Vladimir Putin, dada a ausência da oposição.