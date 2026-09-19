Urgências sem casos é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Porto Moniz não chega, em média, a registar um atendimento entre a meia-noite e as oito da manhã. Santana e São Vicente ficam por um. E nos restante oito serviços 24 horas, que mobilizam pelo menos 32 profissionais por noite, há uma média conjunta de 25 episódios.

Outro dos assuntos em destaque é fé não dispensa tradições. Centenas fizeram-se ao mar no Caniçal, entre música, petiscos, convívio e muita devoção à Senhora da Piedade.

No desporto, uns com sorte, outros sem arte. Marítimo empatou (1-1) frente ao Gil, trouxe um ponto de Barcelos e estancou fase negativa na I Liga. Nacional foi goleado em casa pelo Famalicão (0-4) na quinta derrota consecutiva em sete jornadas.

Na política, “o pior foi a falta de alternância”. Victor Freitas é o ‘Rosto da Autonomia’ desta semana.

E, por fim, despiste provoca 11.ª morte na estrada este ano.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.