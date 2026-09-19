Verde-rubros com três novidades no onze para Barcelos
O guarda-redes Francisco Vieites , o defesa Gábor Szalai, e o médio Maxime Dominguez estreiam-se no onze do Marítimo para o jogo, desta tarde com o Gil Vicente.
A sétima jornada da Liga Portugal Betclic (I Liga) tem o pontapé de saída esta tarde a partir das 15h30 e com o Marítimo a medir forças com o Gil Vicente, em jogo agendado para o Estádio da Cidade de Barcelos e que terá arbitragem de Bruno Costa de Viana do Castelo.
Um duelo entre duas formações que partem para esta ronda em igualdade pontual na classificação, ambas com sete pontos. Os gilistas chegam a este jogo após duas derrotas seguidas o campeonato, enquanto os verde-rubros já não vencem há três jogos, e somam hoje o seu segundo jogo consecutivo fora de portas.
Para esta partida o técnico Mitchel Van Der Gaag apostou mexeu na equipa, começando pela baliza, com a estreia absoluta de Francisco Vieites para o lugar de Alfonso Pastor, enquanto na defesa Gábor Szalai entra para o lugar do lesionado Rafael Fernandes. No meio campo Maxime Dominguez também fará a sua estreia a titular, ocupand o lugar de Bryan Limbombe, que esteve no onze, no passado jogo com o Moreirense.
Eis o onze verde-rubro: Fran Vieites, Romain Correia, Gábor Szalai, Igor Julião, Paulo Henrique, Vladan Danilović, Maxime Dominguez, Rodrigo Andrade, Raphael Guzzo, Adrián Butzke, Martín Tejón
Já do lado gilista o treinador Luís Pinto apostou na seguinte equipa inicial: Lucão, Ricardo Esgaio, Jonathan Buatu, Marvin Elimbi, David Moreira, Santi García, Andreas Lausen, Diogo Prioste, Murilo Souza, Héctor Hérnandez e Gil Martins.