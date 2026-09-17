Montenegro recusa trocar política do Governo por "medidas avulsas" que podem "reeditar tragédia"

O primeiro-ministro defendeu hoje a política seguida pelo Governo de apoio aos combustíveis e aumento do custo de vida, recusando trocá-la por "leilão de medidas avulsas e descoordenadas" que poderiam "reeditar tragédias".

"Não contem comigo para ilusões hoje, que sejam pesados preços a pagar amanhã", afirmou Luís Montenegro, numa declaração sem perguntas na residência oficial em São Bento (Lisboa), horas depois da reunião do Conselho de Ministros.

Na conferência de imprensa, o primeiro-ministro insistiu que "o Estado ganha zero euros com a subida do preço dos combustíveis, conforme provado pelo Conselho das Finanças Públicas".

"Quem diz o contrário está a faltar à verdade", afirmou.