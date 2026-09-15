Saiba se ganhou algum prémio no sorteio de hoje da Lotaria Clássica

O número 15.153 foi esta terça-feira contemplado com o primeiro prémio da 37.ª extracção da Lotaria Clássica, no valor total de 600 mil euros nas duas séries.

O segundo prémio, de 60 mil euros, saiu ao número 44.113, enquanto o 27 605 arrecadou o terceiro prémio, no valor de 30 mil euros. Os valores correspondem ao total das duas séries.

A próxima extracção realiza-se a 22 de Setembro e terá novamente um primeiro prémio de 600 mil euros, correspondente a 60 mil euros por fracção.