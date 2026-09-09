Segurança Social soma quase 22 mil atendimentos em nove meses

O Centro de Contacto da Segurança Social da Madeira realizou perto de 22 mil atendimentos desde que entrou em funcionamento, em Dezembro do ano passado. Entre 11 de Dezembro de 2025 e 7 de Setembro deste ano, a primeira linha do serviço contabilizou 21.976 atendimentos, o equivalente a uma média de cerca de 130 chamadas tratadas por dia.

Instalado no Serviço Local de São Roque, no Funchal, o Centro de Contacto integra um projecto-piloto de âmbito nacional destinado a facilitar o acesso dos cidadãos à Segurança Social e a reduzir a necessidade de deslocações presenciais. A estrutura conta com uma equipa de 10 profissionais e funciona nos dias úteis, entre as 9 e as 17 horas, dispondo ainda de atendimento automático 24 horas por dia.

O serviço está organizado em duas linhas. A primeira assegura a triagem, o esclarecimento de questões gerais e a gestão dos canais digitais, enquanto a segunda está reservada a situações que necessitam de análise técnica especializada. No período em análise, além dos quase 22 mil contactos da primeira linha, foram realizados 13 acompanhamentos especializados através da segunda.

As principais questões colocadas pelos cidadãos estão relacionadas com o pagamento e consulta dos valores de prestações sociais, contribuições de trabalhadores e entidades empregadoras, processos de execução fiscal e pensões. O objectivo é permitir que uma parte destas situações seja esclarecida à distância, sem necessidade de recurso aos serviços presenciais.

Os números foram divulgados esta quarta-feira, durante uma visita da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, ao Centro de Contacto e ao Serviço Local de São Roque. A governante destacou a aposta em serviços “mais próximos, simples e acessíveis”, considerando que o atendimento à distância deve permitir dar resposta às pessoas “sem que tenham de se deslocar sempre que isso não seja necessário”.

A visita permitiu também fazer um balanço da actividade do Serviço Local de São Roque. No último ano, foram contabilizados 1.092 atendimentos na área da Acção Social, 365 atendimentos gerais e 218 acompanhamentos no âmbito do Serviço de Apoio Domiciliário.

A resposta social na freguesia é complementada pelo Centro de Dia da Penteada e por acordos de cooperação do Instituto de Segurança Social da Madeira com instituições locais, entre as quais a Assistência Social Adventista e a Casa do Povo de São Roque, que asseguram diferentes respostas dirigidas sobretudo à população idosa.