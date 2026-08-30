Tiros disparados em concerto na Suíça fazem um morto e cinco feridos

Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas, algumas com gravidade, em disparos ocorridos hoje de madrugada em Aarau, no norte da Suíça, perto de Zurique, durante uma festa 'rave', anunciou a polícia.

Os autores dos disparos estavam em fuga e a polícia tinha em curso uma operação para os tentar encontrar, disseram as autoridades, citadas pela agência francesa AFP.

"Segundo as primeiras constatações, os tiros disparados esta noite no setor de Schachen, em Aarau, fizeram um morto e cinco feridos, alguns dos quais com gravidade", anunciou a polícia do cantão de Argóvia nas redes sociais.

"Os eventuais motivos, bem como as circunstâncias exatas do ato, estão ainda por esclarecer", acrescentou,

O jornal suíço Blick noticiou que os tiros foram disparados antes das 03:00 (02:00 em Lisboa) nos arredores da "Aarauer Rave", uma festa 'techno' anual que atraiu cerca de 3.500 pessoas ao hipódromo de Aarau.

O incidente terá ocorrido no hipódromo, disse a porta-voz da polícia, Vanessa Rumpold, ao jornal.

Segundo o jornal, uma testemunha relatou ter ouvido uma rajada de tiros.