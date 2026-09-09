Câmara de Lobos vai criar 50 novos abrigos de paragem

O município de Câmara de Lobos vai instalar, ao longo do actual mandato, 50 novos abrigos de paragem em todo o concelho, no âmbito de uma estratégia de mobilidade que pretende melhorar as acessibilidades, reforçar a utilização do transporte público e disciplinar a circulação automóvel nos principais centros urbanos.

O anúncio foi feito pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Dany Freitas, durante a sessão participativa com stakeholders realizada no âmbito do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Câmara de Lobos.

Segundo o vice-presidente, uma das matérias em análise passa pela quantidade de automóveis que circulam diariamente nos centros urbanos do concelho, com especial atenção às freguesias de Câmara de Lobos e do Estreito de Câmara de Lobos.

Dany Freitas deixou, no entanto, claro que a estratégia municipal não pretende afastar os automóveis dos centros urbanos, mas antes promover uma utilização mais racional e organizada do espaço público.

“Não queremos tirar os carros dos centros, mas devemos pensar e disciplinar a sua utilização”, afirmou o vice-presidente. No âmbito da preparação do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, o Município realizou um diagnóstico em conjunto com a Rede de Cidades e Vilas que Caminham, com vista à identificação dos principais desafios de mobilidade existentes no concelho.

Paralelamente, está a ser feito um levantamento dos abrigos de paragem existentes em todo o concelho, com um objetivo preciso: melhorar as condições de acessibilidade e incrementar uma maior utilização do transporte público.

É neste contexto que o Município prevê instalar 50 novos abrigos de paragem ao longo do atual mandato, distribuídos por todo o concelho de Câmara de Lobos.

A estratégia municipal passa igualmente pela criação de vários corredores acessíveis nas freguesias, concebidos para facilitar a circulação de pessoas com mobilidade condicionada, nomeadamente utilizadores de cadeiras de rodas, bem como de famílias com carrinhos de bebé.

Estas preocupações estarão também refletidas nos principais projetos de requalificação urbana previstos para o concelho.

As duas grandes praças que serão criadas no Estreito de Câmara de Lobos e na Baía de Câmara de Lobos já contemplam soluções de acessibilidade, procurando garantir espaços públicos mais inclusivos, funcionais e adaptados às necessidades de todos os utilizadores.

Com o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, a Câmara Municipal pretende assim promover um modelo de mobilidade mais equilibrado, capaz de conciliar a presença do automóvel com melhores condições para o transporte público, para a circulação pedonal e para uma utilização mais inclusiva do espaço público.

A aposta passa, desta forma, não por retirar o automóvel dos centros urbanos, mas por criar melhores alternativas e organizar a sua utilização, reforçando simultaneamente a acessibilidade e a qualidade do espaço urbano em todo o concelho.