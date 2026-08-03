EasyJet prolonga até sexta-feira prazo para a Castlelake apresentar proposta

A EasyJet prorrogou até sexta-feira, 07 de agosto, o prazo concedido ao fundo norte-americano Castlelake para apresentar uma oferta pública de aquisição (OPA) da companhia aérea, alinhando-o com o prazo já fixado para a Apollo Management.

A decisão foi anunciada hoje pelo Conselho de Administração da transportadora britânica, que salientou não existir "qualquer garantia de que venha a ser apresentada uma oferta firme" por parte da Castlelake.

Com a alteração, os dois fundos norte-americanos dispõem agora até às 17:00 de sexta-feira para apresentar uma oferta vinculativa ou abandonar o processo.

A Castlelake tinha inicialmente até hoje para melhorar a proposta de 6,90 libras (8,08 euros) por ação ou retirar-se da corrida pela companhia, depois de a EasyJet ter considerado mais favorável a oferta da Apollo, avaliada em 7,15 libras por ação (8,38 euros).

Em 10 de julho, a transportadora anunciou um acordo de princípio com a Apollo Management para uma potencial aquisição que avalia a empresa em cerca de 5.700 milhões de libras (6.700 milhões de euros), considerando que a proposta oferece aos acionistas um valor superior ao apresentado pela Castlelake.

Tal como a Castlelake, a Apollo, por ser um investidor norte-americano, não poderá assumir isoladamente o controlo da EasyJet, uma vez que a regulamentação britânica e europeia exige que a maioria do capital e o controlo estejam nas mãos de cidadãos da região.

A EasyJet emprega mais de 19.000 trabalhadores e opera cerca de 1.200 rotas em mais de 30 países europeus, incluindo Portugal.

Em 23 de julho, a EasyJet anunciou que alcançou um lucro antes de impostos de 85 milhões de libras (cerca de 99 milhões de euros) entre abril e junho, uma queda homóloga de 70%, devido ao aumento do preço do combustível e à menor procura.