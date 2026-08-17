Stand Virtual no AUTO.MOTO.PT: a montra profissional para o seu negócio automóvel

No marketplace Auto.moto.pt, o standvirtual oferece aos profissionais do sector automóvel uma página exclusiva e personalizada para apresentar todo o stock de viaturas de forma automática, profissional e com maior visibilidade.

O Stand Virtual do AUTO.MOTO.PT foi pensado especificamente para stands e vendedores profissionais legalizados que querem deixar de publicar anúncios soltos e passar a ter uma verdadeira montra online sob o seu controlo. Em poucos minutos, o sistema cria automaticamente uma página com o seu logótipo, imagem de capa, descrição do negócio, localizações no mapa, contactos, redes sociais e lista completa de viaturas — carros, motos e comerciais — que se actualiza sozinha sempre que publica ou remove um anúncio.

Por que escolher o Stand Virtual do AUTO.MOTO.PT?

Ao activar o Stand Virtual, o seu negócio deixa de ser apenas mais um anúncio entre milhares e passa a ter:

• Endereço próprio no domínio moto.pt (ex.: o-seu-stand.moto.pt);

• Selo de ‘Stand’ com prioridade nos resultados de pesquisa;

• Integração automática dos anúncios nos catálogos de Meta, Google e TikTok;

• 2 anúncios gratuitos incluídos;

• Gestor de conta dedicado e suporte prioritário;

• Espaço para destacar serviços como financiamento, retomas e oficina.

Tudo isto a partir de apenas 6,25 € por mês (plano de 24 meses), sem necessidade de programadores nem de conhecimentos técnicos.

Como funciona?

Active o plano Stand Virtual na sua conta profissional; Personalize a página com logótipo, capa, textos e localizações; Continue a publicar anúncios normalmente — a página actualiza-se sozinha.

O resultado é uma presença online profissional que transmite confiança aos compradores e ajuda a fechar mais negócios.

Planos e preços

• 1 mês: 10 €/mês

• 6 meses: 8,33 €/mês (1 mês grátis)

• 12 meses: 7,50 €/mês (3 meses grátis)

• 24 meses: 6,25 €/mês (9 meses grátis)

Pagamento único por período, sem renovação automática. Pode ainda adicionar pacotes de anúncios extra com desconto.

Pronto para começar?

Se é um profissional do automóvel e quer dar ao seu stand uma montra digital moderna, organizada e com maior alcance, o Stand Virtual do AUTO.MOTO.PT é a solução mais simples e eficaz.