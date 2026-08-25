'Machina Mundi-in' em residência artística no Funchal

Desde ontem e até 7 de Setembro, o Estúdio de Criação Artística da Câmara Municipal do Funchal, no Largo do Corpo Santo, acolhe a residência artística 'Machina Mundi-in', um projecto dedicado à criação de novas obras de música contemporânea por compositores e intérpretes madeirenses.

Com a direcção artística de Francisco Andrade, a residência propõe um processo colaborativo de experimentação e criação, reunindo músicos e compositores em torno do cruzamento entre instrumentos e referências da tradição musical madeirense e linguagens musicais contemporâneas. Ao longo deste período, os músicos assumem um papel ativo no processo criativo, contribuindo para a experimentação de novas linguagens sonoras e para o desenvolvimento das obras, numa estreita articulação entre composição e interpretação. CMF

A residência parte da realidade insular como matéria de reflexão artística, explorando temas como "identidade, memória, território e futuro, e procurando construir novas perspectivas sobre a Madeira contemporânea através da música".

'Machina Mundi-in' é uma Bolsa de Criação Artística do Município do Funchal, com criação e direcção artística de Francisco Andrade, em coprodução com a Câmara Municipal do Funchal e a Associação de Jazz da Madeira - Melro Preto.