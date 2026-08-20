Homem acusado de matar a mulher com uma faca no Porto começa a ser julgado em Setembro

Um homem acusado de matar a mulher com uma faca de cozinha em agosto de 2025, no Porto, começa a ser julgado em setembro, adiantou hoje à Lusa fonte judicial.

A primeira sessão de julgamento está agendada para 24 de setembro, às 09:15, no Tribunal São João Novo, no Porto, e servirá para ouvir o suspeito, caso este queira prestar declarações, acrescentou.

O detido, em prisão preventiva, está acusado dos crimes de homicídio qualificado e detenção de arma proibida.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), o homem, de 55 anos, terá matado a mulher, de 54, com quem era casado, na noite de 02 de agosto de 2025 na casa de ambos.

No decurso de uma discussão, o alegado homicida foi buscar uma faca de cozinha de 13 centímetros de lâmina e terá deferido sucessivos golpes na mulher, atingindo-a em várias partes do corpo, sustenta.

"Tais atos foram praticados em várias divisões da residência, locais para onde a vítima fugiu, acabando esta por sair da residência com a faca de cozinha cravejada nas costas", ressalva.

Já no exterior, a mulher foi socorrida por pessoas que passavam no local mas, apesar da assistência médica que lhe foi prestada, acabou por falecer no local.

O arguido foi, posteriormente, localizado e detido junto da habitação.

Existiam já episódios de violência doméstica entre o casal que, agora, estão a ser investigados num processo autónomo.