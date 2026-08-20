Governo congratula-se que auditoria à Protecção Civil da Madeira valide qualidade da gestão e mantenha certificação ISO 9001

O Serviço Regional de Protecção Civil superou com sucesso a auditoria de acompanhamento ao seu Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), garantindo a manutenção da certificação de acordo com a norma ISO 9001:2015. Pela primeira vez, o organismo concluiu o processo sem o registo de qualquer não conformidade, anunciou esta quinta-feira a Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil.

De acordo com a tutela, o resultado da auditoria confirma a eficácia e a eficiência dos processos implementados, evidenciando a consolidação das suas opções estratégicas, o alinhamento com os requisitos da norma internacional e o compromisso contínuo com a melhoria da prestação do serviço público.

No relatório final, a equipa auditora destacou como principal ponto forte o elevado envolvimento da Gestão de Topo com o Sistema de Gestão da Qualidade, além do forte investimento na modernização das infraestruturas e dos sistemas de apoio à decisão. Entre os investimentos em evidência estão o Centro de Situação, Operações e Gestão de Emergências (CESOGE) e o Núcleo de Apoio à Decisão e Análise Integrada de Riscos (NADAIR).

A Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil salientou também que foram reconhecidas várias boas-práticas internas, tais como a elaboração do Manual de Contratação Pública, o desenvolvimento de um sistema de assistência e controlo do suporte informático e a elevada qualidade técnica dos relatórios de inspecção produzidos pelo instituto. A auditoria enalteceu ainda a competência, o profissionalismo e o sentido de missão demonstrados pelos trabalhadores no cumprimento dos objectivos estratégicos da organização.

Relativamente ao desempenho do instituto, a Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil reforçou que o resultado demonstra a maturidade organizacional alcançada pela Protecção Civil regional e representa o reconhecimento do trabalho diário de toda a equipa.