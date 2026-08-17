Loja do Cidadão retoma funcionamento com "condições mínimas asseguradas"

A Agência de Inovação e Modernização da Região Autónoma da Madeira informa que, na sequência da avaria que tem afectado o sistema de climatização das instalações da Loja do Cidadão, na Avenida Arriaga, estão já reunidas as "condições mínimas necessárias para a retoma do funcionamento da Loja do Cidadão da Madeira", refere uma nota enviada.

Assim, informa que a partir desta terça-feira, 18 de Agosto, a Loja do Cidadão retomará o seu funcionamento, uma vez que a sala de atendimento se encontra integralmente climatizada, permitindo assegurar condições adequadas para o atendimento de utentes e para o exercício da atividade dos trabalhadores.

O comunicado dá conta que apesar desta retoma, "a situação relacionada com o sistema de climatização ainda não se encontra definitivamente resolvida, estando identificada a necessidade de uma intervenção de fundo, que implicará uma obra de maior dimensão. Os procedimentos necessários para a realização dessa intervenção encontram-se em curso."

A solução entretanto implementada permite, todavia, "assegurar as condições essenciais para o normal funcionamento dos serviços, pelo que deixa de se justificar a manutenção do regime de serviços mínimos anteriormente adoptado", acrescenta.

A Agência de Inovação e Modernização garante que continuará a acompanhar a situação, com o objectivo de garantir a resolução definitiva da avaria e a reposição integral das condições de funcionamento das instalações.

"Agradecemos a compreensão dos cidadãos e dos trabalhadores da Loja do Cidadão pelos constrangimentos verificados nos últimos dias e reiteramos o compromisso de assegurar a continuidade e a qualidade do serviço público prestado", termina.