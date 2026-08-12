ONU estima que 16 mil civis ucranianos continuem detidos na Rússia

Mais de 16.000 civis capturados pela Rússia durante a guerra na Ucrânia continuam detidos, muitos dos quais incomunicáveis e sob justificações que não estão em conformidade com o direito internacional, segundo uma estimativa da ONU.

A "tortura e os maus-tratos generalizados e sistemáticos" a civis ucranianos detidos e prisioneiros de guerra pela Rússia continuam, incluindo a violência sexual, afirmou a secretária-geral adjunta da ONU para os direitos humanos , Claudia Fuentes Julio, durante uma reunião informal do Conselho de Segurança da ONU.

A reunião foi convocada na segunda-feira pela Letónia e pelo Reino Unido, para discutir no Conselho de Segurança, no qual a Rússia tem lugar permanente e direito de veto, a situação de civis e soldados capturados desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Claudia Fuentes Julio disse que a equipa de direitos humanos da ONU entrevistou 910 prisioneiros de guerra ucranianos e 403 civis detidos após a sua libertação.

A ONU não conseguiu visitar os centros de detenção na Rússia, e o seu número estimado de detidos não especifica quantos são adultos ou crianças.

Mais de 95% dos prisioneiros de guerra ucranianos e 85% dos civis detidos relataram ter sido torturados ou maltratados, muitas vezes de forma repetida, disse a dirigente da ONU.

Também foram relatadas agressões sexuais e condições desumanas, incluindo privação de alimentos e serviços médicos inadequados.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, com sede em Genebra, "documentou a execução de 129 prisioneiros de guerra ucranianos no início do seu cativeiro e a morte de outros 48 prisioneiros sob custódia, resultantes de tortura, negação de cuidados médicos ou outras condições desumanas de detenção", disse a secretária-geral adjunta da ONU.