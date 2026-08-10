Lobo-marinho avistado na Doca do Cavacas
Nadadores-salvadores garantiram a distância de segurança enquanto o animal descansava junto à zona balnear
Um lobo-marinho jovem apareceu, durante o dia de ontem, na Doca do Cavacas, no Funchal, onde permaneceu durante algum tempo a descansar, perante a curiosidade de vários banhistas e turistas.
Segundo uma publicação feita nas redes sociais, a presença do animal mobilizou a atenção dos nadadores-salvadores que se encontravam de serviço, que mantiveram uma postura tranquila, informaram os banhistas e asseguraram que fosse respeitada a distância de segurança. A situação foi ainda articulada com a equipa da Praia Formosa.
No local encontrava-se também o Grupo Foca Monge da Madeira, que aproveitou a ocasião para explicar a vários turistas a presença daquele exemplar e a importância da conservação desta espécie para o arquipélago.
O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) recorda que, perante o avistamento de um lobo-marinho, é fundamental manter a distância e não tentar aproximar-se ou interagir com o animal.
Sempre que possível, o IFCN recomenda ainda a recolha de imagens, sem perturbar o lobo-marinho, que podem ser enviadas para a Rede SOS Vida Selvagem através dos endereços [email protected] ou [email protected], ou através da página do projecto Lobo-Marinho da Madeira.
Caso o animal apresente ferimentos ou seja encontrado morto, deverá ser contactada diretamente a linha telefónica SOS Vida Selvagem, através do número 961 957 545.
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