"Não haverá ninguém que esteja despreocupado" com polémicas recentes

O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho considerou hoje que não há "ninguém que esteja despreocupado" com as polémicas das últimas semanas em Portugal e afirmou que não devem ser tomadas como "espuma dos dias".

"Julgo que não haverá ninguém que esteja despreocupado com o que se passa", disse aos jornalistas Passos Coelho, quando questionado sobre as boas práticas e ética política em Portugal.

À margem da apresentação do estudo "Desbloquear o crescimento de Portugal" realizado pelo Nobel da Economia James A. Robinson e encomendado pela Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e pelo Instituto Amaro da Costa, em Lisboa, o antigo primeiro-ministro assumiu que não querer falar sobre "as polémicas mais recentes", mas considerou que elas não devem ser tomadas como "mera espuma dos dias"

"Estão para lá da espuma", referiu.

"Isso remete para uma reflexão e para alguma ação, que é preciso empreender, e para a qual não quero estar, nesta altura, a deitar achas para a fogueira", acrescentou.

As declarações de Passos Coelho surgem um dia depois da conferência de imprensa do ministro da Administração Interna, Luís Neves, para dar esclarecimentos sobre as polémicas relacionadas com os seus mandatos à frente da Polícia Judiciária (PJ) e com as obras numa sua propriedade no Alentejo.