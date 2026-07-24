Edgar Davids acha que Portugal "não mostrou todo o seu potencial" no Mundial2026

O antigo futebolista Edgar Davids admitiu hoje que esperava mais da seleção portuguesa no Mundial2026, considerando que esta "não mostrou todo o seu potencial" e que o rendimento de Vitinha "poderia ter sido melhor".

"Não acho que os portugueses tenham mostrado todo o seu potencial no Mundial. Vi jogar Portugal e alguns deles, especialmente o Vitinha, diria que poderia ter sido melhor, realmente gosto muito dele", disse Davids, em declarações aos jornalistas, no âmbito da inauguração do campo 'Parc de Rêves x SCP', espaço requalificado no Bairro da Cruz de Vermelha, na freguesia do Lumiar, em Lisboa.

A iniciativa, que contou com a presença de André Bernardo, administrador da SAD do Sporting, inclui Edgar Davids, que tem 74 internacionalizações pelos Países Baixos e disputou três Campeonatos da Europa e um Mundial, em parceria com a Fundação Sporting e a junta de freguesia do Lumiar, onde se realizou a obra que o antigo médio neerlandês caracterizou como "incrível".

"Estou feliz por ter ajudado a fazer algo para a população, pois, em vez de apenas criar um parque de jogos, conseguimos criar uma sala de convívio para as pessoas. Isso dá-me uma grande satisfação", assumiu.

Edgar Davids, de 53 anos, que, como treinador, já trabalhou em Portugal, onde orientou o Olhanense na temporada 2020/21, encontra-se desvinculado desde que deixou o cargo de treinador-adjunto da seleção dos Países Baixos entre 2022 e 2023, tendo feito parte da equipa técnica da seleção neerlandesa que disputou o Mundial2022.

Como jogador, Davids representou emblemas como o Ajax, AC Milan, FC Barcelona, Juventus, Inter Milão e Tottenham e conquistou competições de renome como a Liga dos Campeões, a Liga Europa e a Taça Intercontinental.