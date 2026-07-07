Portugal-Espanha foi programa mais visto do dia por mais de 3,7 milhões

O quinto e último jogo da seleção de Portugal no Mundial de 2026, que a equipa das 'quinas' perdeu frente a Espanha, transmitido pela RTP1, foi o programa mais visto do dia, de acordo com a CAEM/MediaMonitor.

Portugal foi esta segunda-feira eliminado nos oitavos de final do Mundial de futebol de 2026, ao perder por 1-0 com a Espanha, num encontro disputado em Arlington, nos Estados Unidos.

O jogo registou "uma audiência média de 3.774.700 espectadores", refere a CAEM/MediaMonitor.

Este valor compara com o quinto encontro de Portugal no Mundial 2022 do Qatar, transmitido pela SIC no dia 10 de dezembro de 2022, frente a Marrocos, que tinha alcançado uma audiência média de 3.129.700 espectadores, sendo também o programa mais visto do dia.