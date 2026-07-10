Número de mortos sobe para 3.899

O número de mortos pelos sismos ocorridos há duas semanas na Venezuela subiu hoje para 3.899, enquanto o de feridos se manteve em 16.740, segundo o mais recente balanço oficial divulgado pelo Governo venezuelano.

O número de feridos mantém-se igual ao registado no balanço de domingo, enquanto o de mortos representa um aumento de 88 pessoas.

O presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez, indicou que 17.907 pessoas ficaram sem habitação após o duplo sismo, enquanto se mantém - desde a passada quinta-feira - a cifra de resgatados em 6.462.

Rodríguez acrescentou que as autoridades já prestaram assistência a 86.794 famílias e que 16.892 pessoas estão nos 89 acampamentos temporários montados pelo Estado venezuelano.

O dirigente afirmou ainda que há 856 edifícios afetados pelos sismos, dos quais 190 colapsaram totalmente.

O número de cidadãos portugueses e lusodescendentes que morreram no duplo sismo que atingiu a Venezuela em 24 de junho aumentou para 104 e há 57 desaparecidos, anunciou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Entre os 104 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos, em que 90 tinham também a nacionalidade venezuelana, estão 18 crianças e 86 adultos, indicou o MNE.

O anterior balanço contabilizava 102 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos.

Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, iniciou na quarta-feira uma visita de quatro dias ao país e anunciou hoje que a companhia aérea TAP vai retomar, em 13 de julho, os voos de e para a Venezuela, utilizando o Aeroporto Arturo Michelena de Valência, a 170 quilómetros a oeste de Caracas.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.