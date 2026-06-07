Agência da Energia Atómica alerta para "situação limite" após ataque com drone em Chernobyl

O diretor-geral da Agência Internacional da Energia Atómica avisou hoje que o ataque com um drone contra uma instalação de armazenamento de combustível nuclear próximo da central ucraniana de Chernobyl foi uma "situação limite" para a segurança nuclear.

Rafael Grossi disse que se tratou de uma situação "extremamente preocupante". "Atacar uma instalação que alberga grandes quantidades de material nuclear é brincar com o fogo e nunca deve acontecer", disse o responsável, que anunciou que a Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) continuará a investigar o ocorrido.

Após inspecionar o local, uma equipa da AIEA confirmou que o ataque causou danos estruturais significativos em parte do edifício de receção de combustível, incluindo um escritório dessa agência das Nações Unidas nessas instalações.

Os especialistas observaram danos na fachada, paredes e escadas, além de vidros partidos, tijolos soltos e outros detritos espalhados pela zona, segundo informou a AIEA na rede social X, citado pela agência espanhola EFE.

Apesar da magnitude dos danos, os inspetores verificaram que os níveis de radiação permaneciam dentro do normal, pelo que o incidente não provocou contaminação radioativa.

Segundo a AIEA, no momento do ataque, o combustível nuclear usado estava armazenado em contentores situados a várias centenas de metros do edifício atingido, enquanto outros depósitos mais próximos se encontravam vazios.

A agência indicou que ainda não é claro quando poderá ser retomada a receção de combustível proveniente das centrais nucleares ucranianas em funcionamento.

Horas antes, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia tinha denunciado os danos provocados pelo 'drone' russo que fez estragos num edifício utilizado pelo pessoal da agência internacional e afirmou que o ataque cria "riscos inaceitáveis para a segurança nuclear".

Kiev afirmou ter informado a AIEA e espera que o assunto seja tratado durante a reunião do Conselho de Governadores da agência, que começa esta segunda-feira em Viena.

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) classificou o ataque como um crime de guerra e afirmou que foi perpetrado com um 'drone' Geran-2 lançado pelas forças russas durante a madrugada de hoje.