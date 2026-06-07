Negócio da venda da Easyjet interessa à Air France-KLM

O grupo Air France-KLM está atento a uma possível compra da Easyjet e disse que atenderia o telefone ao fundo norte-americano Castlelake, que necessita de um parceiro europeu para concretizar o interesse demonstrado no final de maio.

À margem da reunião anual da Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA), no Rio de Janeiro, o presidente executivo do grupo franco-neerlandês, Ben Smith, garantiu à Bloomberg que a Air France-KLM não está envolvida.

Questionado sobre se atenderia uma chamada da Castlelake para uma proposta sobre a Easyjet, Ben Smith garantiu que sim.

"Claro que sim, e acredito que todos os nossos concorrentes fizessem o mesmo".

O fundo Castlelake anunciou, no final de maio que se encontrava nas fases iniciais de análise de uma oferta pela Easyjet, mas que ainda não tinha contactado o Conselho de Administração da empresa.

Sob a lei europeia, as companhias aéreas não podem ser maioritariamente detidas por capital norte-americano, pelo que a Castlelake necessitaria de um parceiro europeu para avançar com a operação.

Smith considerou que a Easyjet, com sede em Luton, Reino Unido, tem um portefólio de 'slots' "muito impressionante" e, na sua opinião, "não é surpreendente" que um grupo a quisesse adquirir.

Esta não seria a primeira vez que Air France-KLM e a Castlelake negoceiam juntas, já que a primeira está a comprar as participações da segunda para adquirir a maioria na escandinava SAS.

Segundo o italiano Corriere della Sera, que na quinta-feira citou duas pessoas ligadas ao processo, a Castlelake está a ponderar uma parceria com a empresa de logística MSC Mediterranean para uma proposta sobre a Easyjet.

No passado dia 01, a Easyjet garantiu que o Conselho de Administração não manteve conversações ou recebeu qualquer oferta de aquisição do fundo de investimento norte-americano e apelidou a proposta de "altamente oportunista".

A 'lowcost' classificou uma eventual proposta como oportunista, uma vez que os preços das ações estão temporariamente em baixa devido à atual situação no Médio Oriente e ao seu impacto na confiança dos consumidores em relação aos preços dos combustíveis.

A EasyJet recordou, então, que a Castlelake tem até 26 de junho para apresentar uma oferta firme ou retirar-se, de acordo com as regras de aquisição do Reino Unido.