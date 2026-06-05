Bom dia. Estas são as principais notícias nos jornais nacionais desta sexta-feira, 5 de Junho de 2026, com destaque para a manchete do semanário Sol, que revela que "o facto de os contribuintes terem passado a receber menos devolução do IRS, ou a ter de pagar, acabou com o chamado 15.º mês ou poupança forçada pelo Estado..."

No semanário Expresso:

- "Governo quer cheque em branco para avançar com nova PSU"

- "41% dizem que apoiantes do Chega são 'ameaça' real ou 'moral'"

- "Um quarto dos portugueses detesta pessoas com ideias políticas opostas"

- "16% já evitam falar de política com medo de conflitos"

- "Vítor Gaspar sobre a reforma, o país e o mundo"

- "Bernardo Silva.'Ganhar o Mundial é um objetivo e uma grande oportunidade'"

- "Médias de acesso ao Superior sobem"

- "Investigação no PS põe em risco socorro do INEM"

- "Guia para ir à praia: o que é proibido e o que é permitido"

- "Yolanda contra Montenegro"

- "700 vítimas de tráfico humano"

- "Mais mortos nas estradas"

Ver Galeria

No semanário Nascer do Sol:

- "Novo IRS torra poupanças"

- "Fogos deixam país em risco de catástrofe"

- "Gonçalo Lopes. 'Dos 279 milhões necessários para reconstruir Leiria, só 30 estão garantidos'"

- "D. Américo Aguiar pede a Deus para 'perdoar a EMEL'"

- "Pousadas. Auditorias antecipam saída do Grupo Pestana"

- "Busto de Mário Soares custa 30 mil à AR"

- "PSP não quer guardar cadáveres da PJ"

- "Ossanda Liber. 'O país está bloqueado por más lideranças'"

- "José Seguro Sanches. 'Deixei tudo pronto para os concursos'"

- "OPART. Ópera em digressão por 9 cidades do país"

- "Rui Santos. Sem poupar nas palavras"

- "João Pedro Luís. 'Não pode haver contemplações com radicais e populistas'"

Ver Galeria

No Correio da Manhã:

- "Crime brutal em Odivelas. Jovem de 16 anos morta em casa pelo namorado. Agressor de 20 anos não aceitou fim da relação"

- "Benfica. Rui Costa em fúria com ofensa de Mourinho. Nem queria acreditar quando o viu com a camisola do R. Madrid. Técnico diz que foi obra da inteligência artificial"

- "Sporting. Luis Suárez abre ferida em Alvalade"

- "Seleção. Mercado agita balneário"

- "Um foi libertado. Detidos na manifestação vão hoje a tribunal"

- "Idosos. Seguro alerta para custo das mensalidades nos lares"

- "Investigação. Ciência dá nova esperança na luta contra o cancro"

- "1.º Trimestre. 29 mil queixam-se das operadoras de comunicações"

No Público:

- "Medidas 'imediatas' pedidas por Seguro não estão todas no terreno"

- "Jorge Molder, 'Não sou um filósofo-fotógrafo definitivamente'"

- "Pacote laboral arrisca-se a ir a votação final apenas para o ano"

- "Escola de Cascais. Pais acusam professora de Geografia de discurso de ódio"

- "Médio Oriente. Hezbollah rejeita cessar-fogo e Israel mantém tropas no Líbano"

- "PSP deverá receber 5200 bodycams até Dezembro"

No Jornal de Notícias:

- "Metade dos municípios está a levar mais tempo a pagar a fornecedores"

- "Polícias montaram cerco a Porto e Gaia de madrugada"

- "Caso BES. Advogado pede perícia internacional à saúde mental de Salgado"

- "Gondomar. Câmara avalia a compra do Estádio do Laranjal"

- "Espanha. Bebé entre três mortos portugueses em choque com camião"

- "Música ruma ao Norte para o festival de todas as tribos"

- "Futebol. Mundial recheado de estrelas em final de contrato"

- "Ranking. Público já vota nas mais bonitas do mundo da bola"

No Diário de Notícias:

- "F-35-Lightning. 'Performance' e vida útil. As 'armas' da Lockheed Martin para vender caças a Portugal"

- "Turismo do Algarve está a engolir custos da guerra para manter preços e procura"

- "Pedro Pinto. 'Há um eleitorado fixo, cerca de 20%, enquanto o Chega mantiver este ADN'"

- "Justiça. Grupo português pede ajuda a João Lourenço após apreensão de terreno em Angola"

- "Educação. Alunos passam 38 horas na escola. Especialistas alertam para saúde mental"

- "Dia do Ambiente: Portugal brilha nas estatísticas mas com casas frias"

- "Óbito. 'Morreu de tristeza'. Marjane Satrapi. Autora de 'Persépolis'"

- "Cinema. Memórias da crueldade estalinista"

No Negócios:

- "PSD quer IVA a 6% na reabilitação com efeitos a 2008"

- "Carros autónomos em testes na estrada daqui a um mês"

- "'Sheconomy': as mulheres no centro da economia"

- "Energia. Conflito dá mais força ao negócio entre Galp e Moeve"

- "Imobiliário. Gestora suíça vai investir 500 milhões em Marvila"

- "Bolsa. Falta de dinheiro é o que mais afasta famílias"

No O Jornal Económico:

- "Regalado financia fundos que investem em Portugal com 1,5 mil milhões"

- "Allianz está na fase final de negociações para compra da seguradora Caravela"

- "BNZ tem 770 milhões para investir em renováveis em Portugal"

- "Sofia Terneiro, Siemens. 'Eu adoro a velocidade a que vivemos. Nunca houve tantas oportunidades'"

- "Vanguaard reestrutura negócio em Portugal: nada será como antes"

- "Constitucionalista e intelectual; Blanco de Morais, a justiça e a 'modernidade líquida'"

- "Fundação Obama custa 850 milhões e é conhecida como 'a torre Obamalisk'"

No Record:

- "Benfica. Marco amarra Sudakov. Acredita que será peça fundamental"

- "Novo treinador já deu indicação para não vender"

- "Real Madrid paga 15 MEuro pelo Special One se Florentino ganhar"

- "Águias não gostaram de o ver com a camisola merengue"

- "Sporting. 'Encontrei-me duas vezes com Suárez', Candidato à liderança do Fenerbahçe revela reuniões"

- "Sporting. Milan quer Inácio. Andersen chega hoje"

- "FC Porto. Farioli com quase todos. Só 3 falham início da pré-época"

- "Entrevista. Delfim recorda drama e ilegalidades. 'Marselha usou-me como objeto'"

- "Seleção. CR7 a um recorde do pleno. Falta ultrapassar Eusébio"

- "Hóquei em Patins. Benfica 4-1 OC Barcelos. Encarnados na final com o Sporting"

No O Jogo:

- "Sporting. Alarme por Suárez"

- "Silas Andersen chega hoje e vai assinar até 2031"

- "FC Porto. Cornelius Olsson. 'Froholdt vai sempre por mais'"

- "Benfica. Marco deixa marca"

- "Seleção. Roberto Martínez. 'Gosto de ver os jogos quase 15 vezes'"

E no A Bola:

- "Benfica. Florentino Pérez confirma pagamento de 15 milhões por José Mourinho"

- "Marco Silva apresentado na próxima semana"

- "Sporting. Incógnita Suarez. Certeza Andersen"

- "FC Porto. SAD sem pressão para grande venda em Junho"

- "Seleção. José Sá. 'Que eu saiba o mister" vai continuar. É o que queremos'"

- "Ramón Calderón. 'Mourinho tem feitio especial'"

- "Hóquei. Benfica elimina OC Barcelos e joga final com o Sporting"

- "Ciclismo. Afonso Eulálio diz continuar o mesmo após brilhar no Giro"