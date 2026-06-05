Rubio promete ajuda de EUA para apoiar Presidente da Bolívia

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, prometeu hoje ao Presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, assistência dos Estados Unidos para lidar com os protestos e bloqueios de estradas que estão a paralisar o país.

Os Estados Unidos vão "intensificar a sua ajuda de emergência e o seu apoio logístico à Bolívia", declarou Rubio, segundo um comunicado do porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, que reafirma o apoio dos Estados Unidos "à democracia" na Bolívia.

Washington reitera o seu "compromisso inabalável de apoiar a democracia boliviana e o Governo de Paz na reconstrução do país, após 20 aos de políticas socialistas que fracassaram", acrescenta-se no comunicado.

A Bolívia confronta-se há mais de um mês com um movimento de protesto, liderado por agricultores, operários, mineiros, camionistas e professores que, depois de reivindicarem soluções para a grave crise económica do país, exigem agora a demissão do Presidente de centro-direita, aliado de Washington.

O Governo norte-americano considerou que esses "cortes de estradas ilegais visam destabilizar a sociedade boliviana", depois de classificar a recente contestação popular como um "golpe de Estado".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, e o respetivo executivo defendem vigorosamente os seus aliados conservadores nos países da América Latina.

O Governo Paz acusa o ex-presidente socialista Evo Morales (2006-2019), alvo de um mandado de captura num caso que envolve o alegado tráfico de uma menor, de estar por detrás dos distúrbios.

Quando chegou ao poder, há seis meses, Rodrigo Paz fez questão de restabelecer as boas relações com os Estados Unidos, autorizando que elementos da agência antidroga norte-americana interviessem no país produtor de cocaína.