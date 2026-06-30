Jornalista sueco apresenta livro sobre saudade em Cabo Verde, arquipélago que o inspirou

O jornalista sueco Henrik Brandão Jönsson apresentou hoje, em Cabo Verde, o livro "Saudade - Cartografia de um sentimento" (editora Penguin), obra em que o arquipélago ocupa um lugar central e que o autor diz ter inspirado o seu percurso.

"O fundo do livro é de Cabo Verde", referiu à Lusa, à margem da apresentação na cidade da Praia, dois meses após o lançamento, em Lisboa.

"Mais de 30% do livro é sobre Cabo Verde" e "as histórias de que gosto mais no livro" são sobre o arquipélago, acrescentou.

A primeira vez que ouviu a palavra saudade foi na voz de Cesária Évora, através do tema "Sodade", que o levou a vários continentes para perceber o significado do termo e a forma como os lusófonos lidam com esse sentimento.

Nesse percurso, chegou a Cabo Verde nos anos 1990, onde tomou a decisão de conhecer o Brasil, onde vive há 25 anos, sendo correspondente do jornal sueco Dagens Nyheter.

O livro "Saudade - Cartografia de um sentimento" reúne conversas e histórias em Cabo Verde, na Madeira e nos Açores, mas também com açorianos e cabo-verdianos nos Estados Unidos e madeirenses na Venezuela.

Henrik Brandão Jönsson concluiu que "a saudade não tem bandeira", mas no contexto de hoje, em que os movimentos migratórios são tema de debate público, "é um livro que fala sobre a dor das pessoas que estão a migrar e explica porque o fazem. Acho que isso também é uma coisa importante no livro".

Na mesma obra, é dada atenção ao facto de, em 2006, uma decisão judicial ter atribuído a Armando Soares a autoria da música e letra de "Sodade", celebrizada por Cesária Évora, e de, até hoje, não ter havido qualquer resultado prático a favor dos herdeiros.

"Ninguém está a levar isso a sério", comentou, esperando que a obra "também possa chamar mais atenção para o caso. Com este livro quero fazer justiça para essa família".

Depois da apresentação de hoje na livraria "Nhô Eugénio" na cidade da Praia, uma segunda apresentação está marcada para quarta-feira no Mindelo, ilha de São Vicente.