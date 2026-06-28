Kuwait atacado por "mísseis e drones hostis", sirenes soam no Bahrein

O Kuwait está sob ataque de "mísseis e drones hostis", anunciou hoje o exército do emirado, enquanto no Bahrein soaram sirenes de alerta aéreo, após os Estados Unidos terem anunciado novos bombardeamentos contra o Irão.

"As defesas aéreas do Kuwait estão a repelir ataques realizados por mísseis e drones hostis", escreveu o exército num comunicado oficial.

No Bahrein, país que alberga uma importante base naval norte-americana, soaram sirenes de alerta aéreo, segundo o Ministério do Interior, que pediu aos residentes que "mantivessem a calma e se dirigissem para o local seguro mais próximo".

Os EUA atacaram "vários alvos" no Irão, no sábado, em resposta a um ataque a um navio próximo do estreito de Ormuz.

De acordo com o Comando Central do Exército dos EUA (Centcom, na sigla em inglês), responsável pelo Médio Oriente, as forças norte-americanas efetuaram ataques aéreos contra "infraestruturas de vigilância militar iranianas, sistemas de comunicação, instalações de defesa aérea, instalações de armazenamento de drones e meios de colocação de minas".

O Centcom afirmou que "o tráfego marítimo comercial no estreito de Ormuz continua" apesar dos novos ataques.

Os meios de comunicação iranianos noticiaram diversas explosões nas regiões de Sirik e Qeshm, no sul do país.

Estes ataques ocorreram depois de o Irão ter atacado com um drone unidirecional o petroleiro Kiku, de bandeira panamiana, que transportava mais de dois milhões de barris de petróleo no estreito de Ormuz.

De acordo com portais especializados, o Kiku partiu de um campo petrolífero do Qatar no meio do golfo Pérsico, no início da semana, e estava a caminho de um porto nos Emirados Árabes Unidos, localizado no golfo de Amã, do outro lado do estreito de Ormuz.

O navio estaria a tentar utilizar uma rota estabelecida perto da costa de Omã, que serve de alternativa à rota que passa por águas iranianas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou no sábado que o Irão "deixará de existir" se os Estados Unidos (EUA) decidirem retomar a guerra contra o país, acusando Teerão de violar o cessar-fogo.

"Os aviões norte-americanos acabaram de atacar depósitos de mísseis e drones iranianos, bem como estações de radar costeiras, por violarem, MAIS UMA VEZ, o acordo de cessar-fogo!", escreveu Trump, na rede social que detém, Truth Social.

"É muito provável que nunca aprendam! Pode chegar o momento em que já não possamos agir racionalmente e sejamos obrigados a concluir pela força militar a missão que tão bem começámos. Se isso acontecer, a República Islâmica do Irão deixará de existir!", acrescentou.

No sábado, o Governo do Bahrein indicou que foi atacado por "vários drones iranianos", numa violação ao memorando de entendimento assinado entre o Irão e Estados Unidos, apesar de Teerão ter assegurado que o alvo eram "bases norte-americanas".