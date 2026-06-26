Resgate de caminhante na Vereda do Pico Ruivo

Ao início da tarde de ontem (12h14), quinta-feira, o Comando Regional de Operações de Socorro recebeu um pedido de ajuda para um caminhante que se encontrava na Vereda do Pico Ruivo, na zona do Faial, retido num percurso de difícil acesso.

Para o local foram mobilizados meios e operacionais do Corpo de Polícia Florestal e uma equipa da Unidade de Emergência de Protecção e Socorro da Guarda Nacional Republicana. A vítima foi localizada, não tendo sido necessária assistência.