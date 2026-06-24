Pescadores concluem formação que lhes garante trabalhar a bordo de barcos de pesca

Dezanove pescadores, maioritariamente de Câmara de Lobos, concluíram com sucesso uma formação de segurança básica, passando a reunir os requisitos necessários para o exercício da actividade a bordo de uma embarcação e para a obtenção ou renovação da cédula marítima, emitida pelas entidades competentes.

A entrega dos certificados decorreu esta tarde, na Casa do Povo de Câmara de Lobos, com a presença do secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, que destacou a importância da qualificação dos profissionais do sector. O governante lembrou que, a partir do próximo ano, esta formação será obrigatória para todos os que exerçam funções a bordo de qualquer embarcação.

Com uma carga horária de 66 horas, o curso abordou áreas como técnicas de sobrevivência pessoal, combate a incêndios, primeiros socorros, segurança a bordo e interpretação da meteorologia marítima. A iniciativa, promovida pela Escola Formação Náutica Recreio Radar Virtual, em parceria com a Casa do Povo de Câmara de Lobos e a Associação de Casas do Povo da Região (ACOPRAMA), contou com financiamento de 70% do Programa MAR2030, através do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA), representando um investimento de cerca de 30 mil euros.