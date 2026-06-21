Alemanha acelera deportação de criminosos afegãos após acordo com talibãs

O governo alemão chegou a um acordo com o regime talibã para acelerar a deportação para o Afeganistão de cidadãos afegãos condenados por crimes, noticiou hoje o jornal alemão Bild.

No final de negociações "de nível técnico", uma vez que Berlim não reconhece os talibãs como um governo legítimo, as duas partes chegaram a um acordo que vai permitir a realização de até três voos fretados de deportação por mês, bem como um número ilimitado de deportações individuais em voos regulares.

O Bild, citado pela agência de notícias espanhola EFE, indicou que o Ministério do Interior, liderado pelo democrata-cristão bávaro Alexander Dobrindt, pretende estabelecer uma "ponte aérea de deportação" permanente.

"As deportações de criminosos para o Afeganistão estão a ser realizadas de forma regular e confiável. Quem abusa da nossa proteção e comete crimes graves aqui deve procurar um futuro no país de origem", disse Dobrindt ao jornal.

Acrescentou que "isso está a ser aplicado de forma consistente", uma vez que a sociedade alemã "tem um interesse legítimo em ver criminosos abandonarem o país".

O jornal acrescentou que há atualmente cerca de 100 criminosos afegãos condenados na Alemanha à espera de deportação.

Durante este ano e até o momento, 77 cidadãos afegãos foram deportados em três voos fretados.

Esses retornos suscitaram críticas de organizações de defesa dos direitos humanos, uma vez que as pessoas enviadas de volta correm o risco de sofrer maus-tratos por parte dos talibãs, bem como do movimento de oposição ao regime islâmico, o qual, apontaram críticos, o governo alemão estaria a legitimar em troca da aceitação dos deportados.