'MV Hondius' vai seguir com tripulantes para Países Baixos após passar por Canárias

Todas as pessoas a bordo do "MV Hondius" continuam sem sintomas de infeção com hantavírus e o paquete deverá seguir para os Países Baixos com alguns tripulantes depois de passar pelas Canárias, disse hoje o Governo de Espanha.

O navio cruzeiro, onde foram registados casos de hantavírus entre passageiros e membros da tripulação que já não estão a bordo, saiu na quarta-feira de Cabo Verde, onde esteve de quarentena.

Dirige-se agora para as ilhas espanholas das Canárias, o porto mais próximo que a Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou ter todas as condições técnicas para o desembarque e repatriamento em segurança das mais de 140 pessoas de 23 nacionalidades que permanecem no "MV Hondius".

O paquete está com "boa marcha" e poderá chegar antes do previsto (a noite de sábado para domingo), disse hoje a secretária-geral da proteção civil espanhola, Virginia Barcones, numa conferência de imprensa em Madrid.

A operação para o desembarque e repatriamento das pessoas a bordo, inicialmente prevista para começar na segunda-feira, está a ser preparada para ser o mais rápida possível e para a eventualidade de a chegada do barco à ilha de Tenerife se adiantar, acrescentou.

Virigina Barcones precisou que o navio vai fundear dentro do porto de Granadilla e que as pessoas serão retiradas em lanchas e depois transportadas para o aeroporto de Tenerife Sul em autocarros, em meios disponibilizados pelo armador, uma empresa dos Países Baixos.

Inicialmente, o objetivo era desembarcar em Tenerife e repatriar a partir desta ilha todos as pessoas que estão no barco, mas deverão, afinal, manter-se no paquete pelo menos 30 tripulantes, que prosseguirão de imediato viagem para levar o "MV Hondius" até aos Países Baixos, disse a diretora da proteção civil espanhola.

Segundo Virgina Barcones, esta é a pretensão de Espanha, a que o armador deu resposta positiva, estando a ser ultimadas questões logísticas, como o reabastecimento do navio, para que o "MV Hondius" siga viagem de imediato.

Vários países, como Estados Unidos, Reino Unido, França ou Alemanha, informaram já que enviarão aviões a Tenerife para repatriar os respetivos cidadãos que estão no cruzeiro.

Dentro do mecanismo europeu de proteção civil foram também já disponibilizados meios aéreos de vários países para o transporte para os locais de residência de passageiros e tripulantes, segundo Virginia Barcones.

Os Países Baixos assumirão a responsabilidade de repatriar todos os casos que não tiverem resposta com aviões nacionais ou do mecanismo europeu.

O secretário de Estado da Saúde de Espanha, Javier Padilla, presente na mesma conferência de imprensa, disse que as informações regulares que chegam do interior do navio, em que viajam médicos da OMS e do Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) é de que todos as pessoas continuam sem sintomas de doença.

Ainda assim, Espanha solicitou ao mecanismo europeu de proteção civil a mobilização de aviões ambulância para a eventualidade de à chegada às Canárias haver pessoas com sintomas que precisem de ser transportadas de forma isolada.

A ministra da Saúde espanhola, Mónica Garcia, sublinhou hoje, numa entrevista à rádio pública RNE, que só ficarão em Tenerife pessoas com necessidade de atenção médica urgente, o que neste momento parece ser muito pouco provável.

O Governo espanhol revelou, por outro lado, que está a ser analisado em Espanha o caso de uma mulher que estava num avião que saiu de Joanesburgo no final de abril e em que embarcou brevemente uma passageira do "MV Hondius" que, como o marido, foram infetados com hantavírus e acabaram por morrer.

A mulher tem "sintomas compatíveis" com o hantavírus, sobretudo tosse, e está internada, numa zona isolada, num hospital de Alicante, à espera de resultados dos testes médicos que foi sujeita, disse Javier Padilla.