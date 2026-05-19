Montenegro fecha portas, Trump trava ataque e Mourinho volta a Madrid

Diário de Notícias:

- "Denúncia. Vítor Nunes [Médico]. 'Fui vítima de um assassinato de caráter'"

- "Guerra provoca subida dos juros da dívida de França e Itália. Em Portugal efeito é mais contido"

- "PSD. Moção de Luís Montenegro recusa governar com Chega ou com PS"

- "Odair Moniz. MP pede condenação por homicídio para polícia"

- "Base das Lages. Rangel afasta 'problema' com os EUA e ataca PS"

- "Irão. Pingue-pongue de propostas de paz enquanto Trump suspende ataque militar"

- "Legislativas. PAICV vence em Cabo Verde. 'A democracia saiu robustecida'"

- "Futebol. O 'Special One' ainda pesa nas grandes decisões"

- "Espetáculo. Uma ópera com um anjo a pairar para celebrar o 25 de Abril no Teatro Aberto"

- "Festival. Cannes evoca a Resistência Francesa"

Correio da Manhã:

- "Contas da Segurança Social em 2025. Baixas médicas custam mais de mil milhões"

- "Barómetro. PS à frente e Carneiro bate Montenegro"

- "Benfica. Mourinho deu pré-aviso a Rui Costa. Técnico deixa a Luz e regressa ao Real Madrid"

- "Fábio Guerra. Militares homicidas não pagam por morte de polícia"

- "Julgamento. MP pede oito anos para PSP que matou Odair"

- "Obesidade. Portugueses gastam fortuna com remédios para emagrecer"

- "Agressões. 'Aleixo' e 'Cabeção' detidos nos festejos do FC Porto"

- "Fundão. Cereja com quebra de produção até 80%"

- "Prisões. Cartas de amor com droga nas cadeias"

- "Sporting. Hjulmand quer despedida com conquista da Taça"

Público:

- "Governo revê em baixa meta para dar médico de família a mais utentes"

- "Fenómeno 'El Niño'. Cientistas acreditam que pode vir aí o Verão mais quente de sempre"

- "Luís Montenegro. Moção recupera 'Portugal Maior' de Cavaco Silva"

- "Correia e Silva. 'Este é o momento de me sentir livre'"

- "Reino Unido. Regresso à UE entra na 'pré-campanha' trabalhista"

- "Futebol. José Mourinho muito perto de um novo regresso, desta vez, a Madrid"

- "Serviço Nacional de Saúde. Despesa com medicamentos volta a subir e atinge 4417 milhões de euros em 2025"

- "Festival. Cannes sob o signo do cinema de outro tempo e do braço-de-ferro com Bolloré"

Jornal de Notícias:

- "TGV e metro do Porto fazem disparar custos com parcerias público-privadas"

- "Microplásticos inundam rios Mondego e Vouga"

- "Santo Tirso. Demolição de fábrica abre guerra entre Câmara e antigos donos"

- "Porto. Diretor de Serralves anuncia saída súbita por 'motivos pessoais'"

- "Congresso do PSD. Montenegro diz que 'não é não' ao Chega também serve para o PS"

- "Corrida às farmácias para a vacina contra o papiloma"

- "Pessoas. Georgina inspira-se em Madonna para assumir versão loira"

- "Rui Costa ataca em duas frentes. Presidente do Benfica aponta a Rúben Amorim e Marco Silva. Mourinho já se despediu do Seixal, mas saída formal para o Real Madrid ainda vai esperar"

- "FC Porto. 'Perder Diogo Costa e Froholdt ia estragar o meu verão'. Francesco Farioli não esconde preocupação com o mercado"

Negócios:

- "Açores perdem 25 mil passageiros só num mês com saída da Ryanair"

- "Ricardo Henriques. CEO da INAPA. '2026 deverá marcar regresso [da INAPA] a lucros'"

- "Trump pondera retomar ataques ao Irão por falta de progressos"

- "Radar África. Angola procura dar vida aos seus 36 minerais"

- "Barómetro. PS continua à frente, mas AD recupera"

- "Indústria. Maior fundo individual na Martifer recusa vender na OPA"

- "IRS. Fisco quer depósitos cripto a pagar 28% de imposto"

- "Transportes. Governo avalia alargar horário do Metro de Lisboa"

O Jornal Económico:

- "Fisco tem 23 mil milhões em impostos por cobrar"

- "Economia mundial atravessa momento 'muito crítico'"

- "Indianos vão produzir drones de defesa em Portugal"

- "Trump pressiona setor de energia renovável"

- "Apax Partners e Bridgepoint estudam compra da Quadrante"

- "Lucros da Ryanair sobem 40% para 2.260 milhões"

- "Bruxelas aprova reprogramação do PRR"

- "Corrida. Minerais críticos, o novo petróleo do Séc. XXI"

O Jogo:

- "Francesco Farioli revelou conversa com Special One antes de chegar aos dragões. 'Mourinho descreveu-me o que o FC Porto significa'"

- "Venda de Iván Jaime envolta em dúvidas"

- "Renovação com patrocinador principal fechada"

- "Benfica. Rui Costa joga em dois tabuleiros"

- "Trubin: 'Não perder e vencer são coisas diferentes'"

- "Sporting. Al Nassr faz contas a Pote"

- "Pedro Lima oficializado esta semana"

- "Premier League complica Doumbia"

- "Ciclismo. Português enfrenta hoje o superfavorito Jonas Vingegaard no Giro. Eulálio terá de ser rápido como nunca"

A Bola:

- "Palhinha e mais um. Prioridade do Sporting é reforçar o miolo e o médio do Tottenham é o maior sonho"

- "Silas Andersen (Hacken) e Altimira (Betis) estão na lista"

- "Veneza inflaciona Doumbia, mas o leão não desiste"

- "Fresneda e Ioannidis apontam a final da Taça"

- "Benfica. José Mourinho não fica e Marco Silva é para avançar"

- "Rui Costa já sabe que 'special one' não aceita renovar nem cumprir o ano de contrato que lhe resta"

- "Rúben Amorim desejado, mas longe da Luz"

- "Juventus seduz António Silva"

- "Trubin promete: 'O melhor ainda está para vir'"

- "FC Porto. 'Futuro no FC Porto? De certeza, é onde estou e onde quero estar' - Francesco Farioli"

- "Mora ficará 'feliz' se continuar"

- "Seleção. Roberto Martínez anuncia hoje os convocados para o Mundial"

- "Brasil. Neymar nos eleitos para a 'Copa', Thiago Silva de fora"

Record:

- "Sporting. Destino Bragança. Rui Borges tenta desbloquear renovação"

- "Falha começo da pré-época. Zalazar viajou rumo ao Uruguai. Convocado para a seleção"

- "Benfica. Três caminhos para o futuro. Rui Costa procura novo treinador"

- "Foi ao Seixal despedir-se. Mourinho arrancou para Madrid"

- "FC Porto. Farioli promete mais. 'Ainda estamos no início'.

- "Ciclismo. Conheça as raízes de Eulálio. Líder do Giro é orgulho da terra"

- "Seleção nacional. Lista para o Mundial às 13 horas. Martínez anuncia os eleitos"