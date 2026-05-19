Montenegro fecha portas, Trump trava ataque e Mourinho volta a Madrid
Diário de Notícias:
- "Denúncia. Vítor Nunes [Médico]. 'Fui vítima de um assassinato de caráter'"
- "Guerra provoca subida dos juros da dívida de França e Itália. Em Portugal efeito é mais contido"
- "PSD. Moção de Luís Montenegro recusa governar com Chega ou com PS"
- "Odair Moniz. MP pede condenação por homicídio para polícia"
- "Base das Lages. Rangel afasta 'problema' com os EUA e ataca PS"
- "Irão. Pingue-pongue de propostas de paz enquanto Trump suspende ataque militar"
- "Legislativas. PAICV vence em Cabo Verde. 'A democracia saiu robustecida'"
- "Futebol. O 'Special One' ainda pesa nas grandes decisões"
- "Espetáculo. Uma ópera com um anjo a pairar para celebrar o 25 de Abril no Teatro Aberto"
- "Festival. Cannes evoca a Resistência Francesa"
Correio da Manhã:
- "Contas da Segurança Social em 2025. Baixas médicas custam mais de mil milhões"
- "Barómetro. PS à frente e Carneiro bate Montenegro"
- "Benfica. Mourinho deu pré-aviso a Rui Costa. Técnico deixa a Luz e regressa ao Real Madrid"
- "Fábio Guerra. Militares homicidas não pagam por morte de polícia"
- "Julgamento. MP pede oito anos para PSP que matou Odair"
- "Obesidade. Portugueses gastam fortuna com remédios para emagrecer"
- "Agressões. 'Aleixo' e 'Cabeção' detidos nos festejos do FC Porto"
- "Fundão. Cereja com quebra de produção até 80%"
- "Prisões. Cartas de amor com droga nas cadeias"
- "Sporting. Hjulmand quer despedida com conquista da Taça"
Público:
- "Governo revê em baixa meta para dar médico de família a mais utentes"
- "Fenómeno 'El Niño'. Cientistas acreditam que pode vir aí o Verão mais quente de sempre"
- "Luís Montenegro. Moção recupera 'Portugal Maior' de Cavaco Silva"
- "Correia e Silva. 'Este é o momento de me sentir livre'"
- "Reino Unido. Regresso à UE entra na 'pré-campanha' trabalhista"
- "Futebol. José Mourinho muito perto de um novo regresso, desta vez, a Madrid"
- "Serviço Nacional de Saúde. Despesa com medicamentos volta a subir e atinge 4417 milhões de euros em 2025"
- "Festival. Cannes sob o signo do cinema de outro tempo e do braço-de-ferro com Bolloré"
Jornal de Notícias:
- "TGV e metro do Porto fazem disparar custos com parcerias público-privadas"
- "Microplásticos inundam rios Mondego e Vouga"
- "Santo Tirso. Demolição de fábrica abre guerra entre Câmara e antigos donos"
- "Porto. Diretor de Serralves anuncia saída súbita por 'motivos pessoais'"
- "Congresso do PSD. Montenegro diz que 'não é não' ao Chega também serve para o PS"
- "Corrida às farmácias para a vacina contra o papiloma"
- "Pessoas. Georgina inspira-se em Madonna para assumir versão loira"
- "Rui Costa ataca em duas frentes. Presidente do Benfica aponta a Rúben Amorim e Marco Silva. Mourinho já se despediu do Seixal, mas saída formal para o Real Madrid ainda vai esperar"
- "FC Porto. 'Perder Diogo Costa e Froholdt ia estragar o meu verão'. Francesco Farioli não esconde preocupação com o mercado"
Negócios:
- "Açores perdem 25 mil passageiros só num mês com saída da Ryanair"
- "Ricardo Henriques. CEO da INAPA. '2026 deverá marcar regresso [da INAPA] a lucros'"
- "Trump pondera retomar ataques ao Irão por falta de progressos"
- "Radar África. Angola procura dar vida aos seus 36 minerais"
- "Barómetro. PS continua à frente, mas AD recupera"
- "Indústria. Maior fundo individual na Martifer recusa vender na OPA"
- "IRS. Fisco quer depósitos cripto a pagar 28% de imposto"
- "Transportes. Governo avalia alargar horário do Metro de Lisboa"
O Jornal Económico:
- "Fisco tem 23 mil milhões em impostos por cobrar"
- "Economia mundial atravessa momento 'muito crítico'"
- "Indianos vão produzir drones de defesa em Portugal"
- "Trump pressiona setor de energia renovável"
- "Apax Partners e Bridgepoint estudam compra da Quadrante"
- "Lucros da Ryanair sobem 40% para 2.260 milhões"
- "Bruxelas aprova reprogramação do PRR"
- "Corrida. Minerais críticos, o novo petróleo do Séc. XXI"
O Jogo:
- "Francesco Farioli revelou conversa com Special One antes de chegar aos dragões. 'Mourinho descreveu-me o que o FC Porto significa'"
- "Venda de Iván Jaime envolta em dúvidas"
- "Renovação com patrocinador principal fechada"
- "Benfica. Rui Costa joga em dois tabuleiros"
- "Trubin: 'Não perder e vencer são coisas diferentes'"
- "Sporting. Al Nassr faz contas a Pote"
- "Pedro Lima oficializado esta semana"
- "Premier League complica Doumbia"
- "Ciclismo. Português enfrenta hoje o superfavorito Jonas Vingegaard no Giro. Eulálio terá de ser rápido como nunca"
A Bola:
- "Palhinha e mais um. Prioridade do Sporting é reforçar o miolo e o médio do Tottenham é o maior sonho"
- "Silas Andersen (Hacken) e Altimira (Betis) estão na lista"
- "Veneza inflaciona Doumbia, mas o leão não desiste"
- "Fresneda e Ioannidis apontam a final da Taça"
- "Benfica. José Mourinho não fica e Marco Silva é para avançar"
- "Rui Costa já sabe que 'special one' não aceita renovar nem cumprir o ano de contrato que lhe resta"
- "Rúben Amorim desejado, mas longe da Luz"
- "Juventus seduz António Silva"
- "Trubin promete: 'O melhor ainda está para vir'"
- "FC Porto. 'Futuro no FC Porto? De certeza, é onde estou e onde quero estar' - Francesco Farioli"
- "Mora ficará 'feliz' se continuar"
- "Seleção. Roberto Martínez anuncia hoje os convocados para o Mundial"
- "Brasil. Neymar nos eleitos para a 'Copa', Thiago Silva de fora"
Record:
- "Sporting. Destino Bragança. Rui Borges tenta desbloquear renovação"
- "Falha começo da pré-época. Zalazar viajou rumo ao Uruguai. Convocado para a seleção"
- "Benfica. Três caminhos para o futuro. Rui Costa procura novo treinador"
- "Foi ao Seixal despedir-se. Mourinho arrancou para Madrid"
- "FC Porto. Farioli promete mais. 'Ainda estamos no início'.
- "Ciclismo. Conheça as raízes de Eulálio. Líder do Giro é orgulho da terra"
- "Seleção nacional. Lista para o Mundial às 13 horas. Martínez anuncia os eleitos"