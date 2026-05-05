Chefe da diplomacia dos EUA visita Vaticano e Roma após críticas de Trump

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos (EUA), Marco Rubio, será recebido na quinta-feira por Leão XIV, anunciou ontem a Santa Sé, menos de um mês após duras críticas do Presidente Donald Trump ao Papa norte-americano.

O encontro entre o Papa e Rubio terá lugar na quinta-feira, às 11:30 (hora local, menos uma hora em Lisboa), no Palácio Apostólico do Vaticano, a residência oficial do líder católico, indicou a Santa Sé, citada pelas agências internacionais.

Leão XIV, o primeiro pontífice norte-americano na história e que já tinha criticado as políticas de imigração de Trump antes da sua eleição há um ano, tem mantido um desacordo com o Presidente dos EUA, desta vez devido à guerra no Irão.

Há um mês, a 07 de abril, o Papa classificou a ameaça do Presidente dos EUA de eliminar "uma civilização inteira" na guerra contra Teerão de "inaceitável", ao que Trump respondeu chamando-o de "fraco" e "péssimo em política externa".

Uma semana depois, Leão XIV resolveu a questão assegurando que não tinha medo da administração Trump nem tinha interesse em debater com o Presidente e reiterou a sua intenção de continuar a pregar a paz.

Marco Rubio, que é católico, deverá também ter um encontro com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, disse uma fonte do Governo italiano à agência France-Presse (AFP).

Rubio deverá reunir-se na sexta-feira com o homólogo italiano, Antonio Tajani, e com o ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto.

A agência italiana ANSA adiantou que Washington e Roma estão a tentar organizar um encontro entre Rubio e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

De acordo com a agência espanhola EFE e a ANSA, a deslocação do secretário de Estado norte-americano está a ser descrita como uma missão para desanuviar as relações de Washington com o Vaticano e também com Roma, após os ataques do Presidente Donald Trump ao Papa Leão XIV e a Meloni.

Trump criticou Giorgia Meloni, com quem mantinha relações amistosas, várias vezes depois de a chefe do Governo italiano ter considerado inaceitáveis as críticas do líder dos EUA ao Papa.

Leão XIV já tinha recebido Marco Rubio e o vice-presidente dos EUA, JD Vance, a 19 de maio do ano passado, um dia após o início do seu pontificado.

Também na quinta-feira, o Papa receberá o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, cuja chegada ao Palácio Apostólico está agendada para as 8:45 locais (7:45 em Lisboa).

Na sexta-feira, 08 de maio, assinala-se um ano desde a eleição do Papa Leão XIV.