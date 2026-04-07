Directora-geral da Saúde alerta para perigos da desinformação no sector

A diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, alertou hoje para os perigos da falta de confiança na Saúde e para a desinformação no setor, que "circula mais rápido do que a evidência".

No Dia Mundial da Saúde, este ano sob o tema "Juntos pela Saúde. Ao lado da Ciência", Rita Sá Machado falava numa cerimónia sobre a efeméride realizada na Fundação Champalimaud, em Lisboa.

"Nunca foi tão visível a fragilidade na confiança na Saúde", afirmou, lamentando também que haja situações em que prevalece a perceção e não os factos.

Frisando que o futuro da saúde tem de ser "liderado pela ciência", e que aquela "não avança por opinião mas por evidência [prova]", Rita Sá Machado deu exemplos dessa relação entre ciência e saúde, como as vacinas, que salvaram milhões de vidas no mundo.

Em Portugal, nos últimos dois anos, foi possível no Programa Nacional de Vacinação expandir e atualizar vacinas, o que "demonstra que a ciência não é estática e as políticas de saúde também não", disse a diretora-geral da Saúde.

A ciência, acrescentou, também demonstrou a relação entre o consumo do tabaco e o cancro do pulmão, e na saúde reprodutiva e infantil o progresso também tem sido sustentando pela ciência.

E este ano, referiu ainda, a atualização do programa de saúde infantil e o programa nacional de saúde reprodutiva também são atualizados com base na ciência.

Rita Sá Machado salientou a importância de reconstruir confiança na ciência e na saúde pública, e disse que o combate à desinformação se tornou central.

"Em conclusão, se queremos um futuro saudável temos de estar verdadeiramente ao lado da ciência, não apenas em discurso, mas em políticas, decisões, e ações do dia-a-dia", disse.

No início da cerimónia a presidente da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza, a propósito do tema do Dia Mundial da Saúde, lamentou que cientistas e médicos aprendam normalmente longe uns dos outros, e apontou que a distância torna difícil o avanço, o progresso e a inovação.