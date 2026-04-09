Vereadores independentes recomendam inspecções de zonas críticas devido ao mau tempo

Os vereadores independentes Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas recomendaram, hoje, em reunião de Câmara, que sejam tomadas acções urgentes de manutenção e inspecção em áreas críticas da cidade do Funchal, tendo em conta as recentes chuvas, intempéries e clima instável.

Em causa estão acções como a necessidade de limpeza dos ribeiros, com especial atenção ao ribeiro junto ao Centro de Inspecções, "que sofreu recentemente uma derrocada e encontra-se entulhado". "Apesar de se tratar de um ribeiro sob a responsabilidade do Governo Regional, os vereadores solicitaram à Câmara Municipal que inicie todos os procedimentos necessários junto do Governo Regional para garantir a limpeza e desobstrução do local", indicam, através de nota enviada à imprensa.

Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas solicitaram que seja realizada uma inspecção técnica de engenharia às condições de habitabilidade dos edifícios da Sociohabita, localizados na Rua das Cruzes, nomeadamente no que diz respeito a pequenos reparos relacionados com humidade e infiltrações.

Os vereadores independentes reforçam "a importância de acções preventivas e de manutenção, sobretudo em períodos de instabilidade climática, de modo a proteger os cidadãos e preservar a segurança e qualidade dos espaços públicos e habitacionais".