Intervenção urgente pode cortar água no Parque Empresarial da Cancela

A MPE – Madeira Parques Empresariais alertou, hoje, para a possibilidade de interrupções no fornecimento de água no Parque Empresarial da Cancela, devido a uma intervenção urgente na rede de abastecimento.

De acordo com um comunicado, a empresa informa que, “ao longo do resto do dia de hoje, poderá ser necessário proceder à interrupção do fornecimento de água potável naquele parque empresarial”, no âmbito de trabalhos a realizar na rede.

A MPE acrescenta que será prestada nova informação assim que a situação estiver normalizada.

Na mesma nota, a empresa agradece a compreensão pelos eventuais transtornos causados por esta intervenção.