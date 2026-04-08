Conselho de Segurança Nacional aceita cessar-fogo de 2 semanas

O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão confirmou o cessar-fogo bilateral de duas semanas com os Estados Unidos e informou que as negociações para um acordo de paz terão lugar no Paquistão a partir de 10 de abril.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, afirmou que a passagem pelo Estreito de Ormuz será permitida durante as próximas duas semanas, sob controlo militar iraniano.

Antes, o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que aceitou suspender por duas semanas os bombardeamentos e ataques ao Irão, num "cessar-fogo bilateral", e após ter recebido de Teerão uma proposta de paz "viável".

O Conselho Supremo de Segurança Nacional confirmou, em comunicado, que "foi decidido ao mais alto nível que o Irão se envolverá em negociações com os Estados Unidos em Islamabade (Paquistão) durante um período de duas semanas".

"Esclarece-se que isto não significa o fim da guerra e que o Irão só aceitará a cessação das hostilidades após a conclusão das negociações", afirmou o Conselho Supremo.

"As nossas mãos permanecem no gatilho, e se o inimigo cometer o mais pequeno erro, terá a resposta com toda a força", acrescentou.

O período de duas semanas, referiu ainda, poderá ser prolongado "por mútuo acordo entre as partes".

Desde o início dos ataques norte-americanos e israelitas, em 28 de fevereiro, o Irão bloqueou parcialmente o trânsito no Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo e gás mundial, permitindo apenas a circulação de navios de países considerados aliados, o que contribuiu para a subida dos preços da energia.

Na rede social X, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, anunciou que o Irão aceitou reabrir o Estreito de Ormuz no âmbito da trégua de duas semanas, condicionada à suspensão dos ataques aéreos israelitas e norte-americanos.

"Se os ataques contra o Irão cessarem, as nossas poderosas forças armadas cessarão as suas operações defensivas", declarou Araghchi.

"Durante um período de duas semanas, a passagem segura pelo Estreito de Ormuz será possível em coordenação com as forças armadas iranianas e tendo em conta as limitações técnicas", acrescentou.

A medida é uma "resposta ao pedido fraterno do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif", segundo o chefe da diplomacia de Teerão.

A pouco mais de uma hora do fim do prazo dado a Teerão para reabrir o Estreito de Ormuz ou enfrentar um ataque devastador às suas infraestruturas, Trump anunciou na terça-feira que aceitou suspender por duas semanas os bombardeamentos e ataques à República Isâmica, num "cessar-fogo bilateral", e após ter recebido de Teerão uma proposta de paz "viável".

"Aceito suspender os bombardeamentos e ataques ao Irão por um período de duas semanas. Este será um CESSAR-FOGO bilateral! A razão para tal é que já cumprimos e superámos todos os objetivos militares e estamos muito avançados num Acordo definitivo sobre a PAZ a longo prazo com o Irão e a PAZ no Médio Oriente", afirmou Trump na rede social Truth.

Segundo o Presidente norte-americano, o compromisso resulta das conversações promovidas pelo primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif, que lhe solicitou que "suspendesse o envio de forças destrutivas para o Irão esta noite, e desde que a República Islâmica do Irão concordasse com a ABERTURA COMPLETA, IMEDIATA e SEGURA do Estreito de Ormuz".

Trump afirmou ter recebido uma proposta de 10 pontos do Irão "que constitui uma base viável para a negociação".

"Quase todos os pontos de discórdia anteriores foram acordados entre os Estados Unidos e o Irão, mas um período de duas semanas permitirá que o Acordo seja finalizado e consolidado. Em nome dos Estados Unidos da América, enquanto Presidente, e também em representação dos países do Médio Oriente, é uma honra ter este problema de longa data perto de ser resolvido", adiantou.