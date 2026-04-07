‘Frente Mar’ fecha 2025 com o melhor saldo de sempre

As receitas de bilheteira nos complexos balneares e nos parquímetros contribuíram para o resultado recorde da empresa municipal da CMF. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 07 de Abril.

"‘Ferdinanda S’ passa a navegar com tecnologia de ponta" é, por sua vez, a notícia que merece maior destaque gráfico na primeira página de hoje. Grupo Sousa investe 2,6 milhões no cargueiro para reduzir emissões em mais de 40%.

“A TAP é uma companhia extraordinária”. Quem o diz é José Abreu, que foi chefe de escala em Caracas durante 32 anos e confessa que não queria ter saído tão cedo. O DIÁRIO falou com o madeirense no âmbito dos 50 anos da ligação aérea entre Portugal e Venezuela. Já a Rota Terceira-Funchal, da SATA, gera insatisfação devido às viagens de madrugada.

Saiba também que as "Rent-a-car fizeram 1.200 contratos por dia em 2025".

Para 'fechar' a primeira página: "Dia da Cidade do Funchal ao som da OCM e tributo aos ABBA".

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