Putin alerta para possível influência externa nas legislativas russas

O Presidente russo alertou hoje para a possibilidade de "adversários estrangeiros" tentarem influenciar as eleições legislativas russas de 20 de setembro, que vão decorrer, pela primeira vez, com participação de eleitores de territórios ucranianos ocupados.

Numa cerimónia oficial, Vladimir Putin afirmou que o escrutínio para a Duma Estatal vai "decorrer em condições difíceis", acusando atores externos de procurarem "dividir e desestabilizar a sociedade russa".

O chefe de Estado russo destacou que residentes de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia vão participar pela primeira vez nas legislativas, referindo-se a estas regiões como "territórios históricos reunificados".

Apesar dos alertas, Putin manifestou confiança de que os eleitores rejeitem eventuais interferências e optem por "programas e ideias políticas construtivas e patrióticas".

As quatro regiões do leste e sul da Ucrânia foram anexadas por Moscovo em 2022, na sequência de referendos não reconhecidos pela comunidade internacional.

A inclusão destes territórios no processo eleitoral ocorre num contexto de guerra prolongada, iniciada em 2022 com a invasão russa da Ucrânia. A questão territorial é um dos principais entraves às negociações entre os dois lados.

Kiev tem reiterado que não vai aceitar ceder soberania sobre estas regiões, onde a Rússia mantém controlo efetivo, em particular no Donbass, que integra as províncias de Donetsk e Lugansk.