O deputado à Assembleia da República, Pedro Coelho, afirmou no XX Congresso Regional do PSD-M que este é “um momento de responsabilidade”, apelando à participação activa dos militantes na definição do futuro da região e do partido.

“Decidi intervir neste congresso porque este é o momento de responsabilidade, em que cada um de nós tem o dever de dizer presente”, começou por afirmar, sublinhando o percurso do PSD ao longo de cinco décadas. “Temos 50 anos a liderar o processo autonómico, meio século de transformação profunda para melhorar a condição de vida das pessoas”, disse.

O parlamentar destacou vários indicadores económicos para sustentar a evolução da região, referindo que “a economia cresce há 58 meses consecutivos” e que “o PIB duplicou entre 2015 e 2025”, acrescentando ainda que “não está tudo perfeito, mas temos uma economia mais forte, mais dinâmica e com mais confiança”.

No centro da sua intervenção esteve o conceito de “Madeira livre”, que repetiu ao longo do discurso como desígnio político. “Madeira livre não é separatismo, é a capacidade de decidirmos o nosso caminho”, afirmou, defendendo mais competências e autonomia face ao poder central.

Numa crítica directa ao centralismo, deixou uma frase que marcou a intervenção: “Se o Terreiro do Paço está com medo, nós há muito temos o Terreiro da Luta”, reforçando a necessidade de aprofundar a autonomia regional e responder às exigências das novas gerações.

Pedro Coelho evocou ainda um discurso de 1923 para sublinhar que a reivindicação autonómica é antiga, defendendo que cabe à actual geração concluir esse processo. A sua intervenção decorreu perante um auditório mais composto, com a chegada de dezenas de congressistas após a pausa.