CH propõe apoio para a trasladação nos casos de óbitos

O CH manteve a proposta de lei à Assembleia da República que altera o subsídio de funeral, no caso do óbito de menores, mesmo depois de, na passada semana, o Governo da República ter alterado o apoio, passando a incluir os menores.

Miguel Castro considera que as mudanças "são às pinguinhas" e continuam a não das resposta aos problemas das famílias.

O CH defende um apoio às trasladação, uma despesa elevada que atinge as famílias "num momento de dor" e ainda maior quando se trata das regiões autónomas.